Kastamonu'da Çocukların Tehlikeli Skuter Yolculuğu

KASTAMONU'da, üzerinde hiçbir güvenlik ekipmanı bulunmadan skuter kullanan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüler, Kastamonu'nun merkez ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde öğle saatlerinde kaydedildi. Üzerinde hiçbir güvenlik ekipmanı bulunmadan 2 skuterı arka arkaya kullanan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, skuterlerden birine iki kişinin bindiği, araçların arasında ilerleyen çocukların tehlikeli yolculuğu yer aldı.
Haber: Hamza DEMİRCİ/KASTAMONU,
