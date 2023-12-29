Kastamonu\'da DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı•
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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