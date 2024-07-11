Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda, E.K'nin üstünde ve aracında yapılan aramada 768 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?