Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli

Güncel

Kastamonu'nun 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı okullarda eğitime ara verildi.

Küre, Azdavay ve Devrekani kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Şenpazar Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar yağışı nedeniyle ilçede yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.