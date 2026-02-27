Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle İnebolu ve Küre ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, İnebolu ve Küre'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İnebolu'da da köy okullarında bugün eğitim yapılmayacak.