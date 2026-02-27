Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle İnebolu ve Küre ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, İnebolu ve Küre'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.
İnebolu'da da köy okullarında bugün eğitim yapılmayacak.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?