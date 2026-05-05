Kastamonu'da Ekolojik Market Açıldı

05.05.2026 18:07
Kastamonu'da açılan ekolojik markette yöresel lezzetler tanıtıldı, kadın kooperatifleri desteklendi.

Kastamonu'da Türkşeker tarafından açılan ekolojik markette vatandaşlara coğrafi işaret tescilli yöresel yemeklerinden ekşili pilav ikram edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde hayata geçirilen proje kapsamında açılan marketin kafe bölümünde Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, programda yaptığı konuşmada, etkinliğin, şehrin yöresel lezzetlerinin tanıtılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Marketin, kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerinin de satışının yapıldığı ilk ekolojik market olma özelliği taşıdığını hatırlatan Dallı, "Kastamonu'da kadın kooperatiflerimiz var, geleneksel el sanatlarını, zanaatlarını yaşatmaya çalışıyorlar ve çok güzel ürünler üretiyorlar. Ama biliyorsunuz pazar son derece önemli. Bu marketin açılma sebebi özellikle Kastamonu'da kadın kooperatiflerinde emek sarf eden hanımefendi kardeşlerimizin ürünlerine pazar açabilmek. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, bu marketi ve yanındaki kafeyi özellikle bunun için açtılar. Burası inşallah başarılı olacak, başarılı olduğunda da bütün Türkiye'ye örnek olacak ve diğer illere yaygınlaştırılacak." diye konuştu.

Dallı, Kastamonululara ve şehre gelen misafirlere Ekolojik Market'i görmelerini tavsiye etti.

"Kadın emeği, Kastamonu lezzetleriyle geleceğe taşınıyor"

Kooperatif Başkanı Serpil Durgut da yerel kalkınmaya destek vermek amacıyla etkinlik ağını genişlettiklerini söyledi.

Kastamonuluların desteğiyle kadınların emeğini hak ettiği değere ulaştırmak istediklerini aktaran Durgut, şöyle devam etti:

"Kadın kooperatiflerimizin ürettiği o eşsiz yöresel lezzetleri, belirlenen takvim doğrultusunda market ve kafe alanımızda halkımızla buluşturacağız. Amacımız, Kastamonu halkının desteğiyle kadınlarımızın emeğini hak ettiği noktaya taşımak. Tüm şehrimizi bu anlamlı projeye destek olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

