Kastamonu'da Fırtına Uyarısı

12.02.2026 19:12
Kastamonu Valiliği, fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, 12 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde Batı Karadeniz bölgesi iç kesimlerinde rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Fırtınanın 14 Şubat Cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtilen açıklamada, fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Kaynak: AA

