Kastamonu\'da Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

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KASTAMONU'nun Cide ile Doğanyurt ilçelerini birbirine bağlayan, dün gece saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan sahil yolu, sabah saatlerinde ulaşıma açıldı.

Cide ile Doğanyurt ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda, dün saat 23.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Daha önce de çökmenin yaşandığı Apes Tepesi mevkisinde yol bir kez daha ulaşıma kapandı. Sürücüler, durumu yetkililere bildirildi. Trafiğe kapalı olan sahil yolunun açılması için gecenin ilerleyen saatlerinde çalışma başlatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kara yolu, sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.