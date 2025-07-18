Kastamonu'da İş Makinesi Kadına Çarptı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, deniz kenarında oturan kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadına, sahilde temizlik yapan Devlet Su İşlerine ait iş makinesi çarptı.

Kadının iş makinesinin altında kaldığını fark eden iş makinesi operatörü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan kadının kimliğini tespit etmek için çalışmalar sürüyor.

İş makinesi operatörü ise gözaltına alındı.