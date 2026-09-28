Kastamonu'da iş yeri kurşunlayan kadın kılığındaki şüpheli ile 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'da tanınmamak için kadın kılığına girerek iş yerini kurşunlayan şüpheli ile ona yardım eden 2 kişi tutuklandı.

Kent merkezinde gece saatlerinde kadın kılığına giren şüpheli, iş yerini kurşunlayarak kaçtı. İş yerini kurşunlama anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olayın ardından ihbar üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde, şüpheliler kısa sürede tespit edildi.

Polis ekiplerinin 4 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.