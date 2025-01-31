Kastamonu\'da İstinat Duvarı Çöktü

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki İnebolu Çayı'nda yürütülen dere ıslah çalışmaları sırasında istinat duvarında çökme meydana geldi.
Abdurrahmanpaşa Caddesi Turgut Özakman İstiklal Yolu Parkı mevkisinde işçilerin duvar inşaatı yaptığı sırada toprak kaydı.
Kayan toprakla istinat duvarı da dere içine çöktü.
Yaklaşık 100 metrelik alanda yaşanan çökme sırasında yan taraftaki duvar inşaatında çalışan işçiler, toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Yüklenici firma tarafından toprak çökmesinin yaşandığı alanda yeni heyelan yaşanmaması için çalışma yapıldı.
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