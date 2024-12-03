Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı belirlenen alana operasyon düzenledi.
Operasyonda, N.K. ve M.Y. izinsiz kazı yaparken yakalandı. Zanlıların beraberinde dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
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