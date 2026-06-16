Kastamonu\'da Kaçakçılık Operasyonu: 13 Gözaltı

Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda yapılan aramalarda 7 cumhuriyet altını, 20 sikke, 9 madeni para, 6 tarihi obje, ekskavatör, yer altı görüntüleme cihazı, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca ile bir miktar para ve dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.