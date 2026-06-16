Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda yapılan aramalarda 7 cumhuriyet altını, 20 sikke, 9 madeni para, 6 tarihi obje, ekskavatör, yer altı görüntüleme cihazı, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca ile bir miktar para ve dolar ele geçirildi.
Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Kaçakçılık Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?