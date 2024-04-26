Kastamonu'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı

Kastamonu\'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Özkan Palabıyık'ın kullandığı otomobil, bir kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Özkan Palabıyık hayatını kaybederken, eşi ve çocuğu ise yaralandı.

26.04.2024 18:17
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Kastamonu'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı.

Özkan Palabıyık'ın (29) kullandığı 37 LH 469 plakalı otomobil, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda R.E. idaresindeki 06 JUR 04 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Özge Palabıyık (29) ve 2 yaşındaki çocukları yaralandı.

Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özkan Palabıyık hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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