Kastamonu'da Kamyonet Sürücüsü Minibüs Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kastamonu'da Kamyonet Sürücüsü Minibüs Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Kastamonu-Tosya kara yolunda park ettiği kamyonetten inen sürücü, aynı yönde seyreden minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

09.07.2024 17:19
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Kastamonu'da yol kenarına park ettiği kamyonetten inen sürücü, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kastamonu- Tosya kara yolunun birinci kilometresinde İsa Can (56), yükünü kontrol etmek amacıyla kullandığı 37 ACS 692 plakalı kamyoneti yol kenarına park etti.

Aracından inen Can'a bu sırada aynı yönde seyreden F.K. yönetimindeki 43 AG 603 plakalı minibüs çarptı.

Ağır yaralanan Can, ambulansla kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü F.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Kamyonet Sürücüsü Minibüs Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Kamyonet Sürücüsü Minibüs Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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