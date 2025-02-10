Kastamonu'da Kapalı Köy Sayısı 66'ya Düştü

Kastamonu'da yolu kapalı köy sayısı 66'ya düştü
KASTAMONU - Kastamonu'da kar yağışı sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köy sayısı 66'ya düştü.
Kastamonu'da geçen hafta etkili olan kar yağışı sebebiyle il genelinde 285 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen yoğun çalışma neticesinde ulaşıma kapalı yol köyü sayısı 66'ya düştü. Ekipler 66 köye ulaşımın sağlandığı toplam 639 kilometrelik yol ağında kar küreme çalışmasını sürdürüyor.
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