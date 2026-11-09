Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolunun 173'ü ulaşıma açıldı

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolunun 173'ü ulaşıma açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, dün sabah 230 köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri bunlardan 173'ünü ulaşıma açarken, 57 köy yolunda çalışmalar sürüyor.
Kastamonu'da kar yüzünden kapanan 230 köy yolunun 173'ünü ekipler ulaşıma açtı.
Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için yoğun çalışma yürüttü.
Dün sabah saatlerinde kapalı olan 230 köy yolunun 173'ü ulaşıma açıldı.
Ekipler, ulaşıma kapalı bulunan 57 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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