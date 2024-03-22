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Kastamonu'da karla kapanan köy yolları ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle kapanan köy yolları, ekiplerin çalışması ile ulaşıma açıldı.

Kastamonu'da iki gündür etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda olumsuzluklar yaşanmasına sebep oldu. Kastamonu'nun Ağlı, Küre, Devrekani, İhsangazi ilçeleri ile Ilgaz Dağı, Küre Dağları ve Yaralıgöz geçidinde etkili olan kar yağışının ardından Karayolları ekipleri kürüme çalışması yaparak olumsuzluk yaşanmasını önledi.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri de kar kalınlığının 25 santimetreye yaklaştığı İhsangazi ilçesine bağlı Sünnük, Bedirgeriş, Bozarmut, Kayapınar ve Sepetçioğlu grup köy yolunda kar mücadelesi yaptı. Özel İdare ekipleri, Ilgaz Dağı'nda da karla kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açabilmek için çalışma yürüttü. Ekiplerin, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.