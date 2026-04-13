Kastamonu'da Kayıp Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Kastamonu'da 24 gündür kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.
Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki İbrahim Beşli'den, en son 20 Mart'ta görülmesinin ardından haber alınamadı.
Beşli'nin komşuları, durumu mahalle muhtarı Hakan Çölez'e bildirdi.
Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan Çölez'in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Beşli'yi hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Beşli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
