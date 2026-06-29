Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İhsangazi-Araç kara yolu Kuşçular mevkisinde, H.Ş.D. idaresindeki 37 ABH 832 plakalı mermer yüklü kamyonet ile S.Ç'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kazanın ardından sürücüler tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Kaza: Otomobil Yangında Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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