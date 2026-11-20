Kastamonu'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

M.M.G. idaresindeki 37 EA 716 plakalı otomobil, Kastamonu- İnebolu kara yolu Kırcalar mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki B.A. ve F.A. ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.