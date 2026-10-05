Kastamonu'da mantar toplayan 4 kişi ormanda kayboldu, jandarma buldu

Kastamonu'da mantar toplayan 4 kişi ormanda kayboldu, jandarma bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantar toplamak için girdikleri ormanlık alanda kaybolan 4 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan 4 kişiyi jandarma ekipleri buldu.
Deresökü köyü Göl Mahallesi mevkisinde mantar toplamak için ormanlık alana giren 4 kişi, bir süre sonra dönüş yolunu bulamadı.
Kaybolan kişiler telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.
İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kaybolan kişilere ulaşıldı.
Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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