Kastamonu'da 'Mutlu Kalpler' Etkinliği

20.04.2026 13:40
Üniversite öğrencileri, özel bireylerle birlikte eğlenceli bir etkinlik düzenleyerek farkındalık oluşturdu.

Kastamonu'da üniversite öğrencileri tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik "Mutlu kalpler" etkinliği düzenlendi.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından işletilen Mutlu Kafe'de düzenlenen programda Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri özel bireylerle buluştu.

Özel bireylerle dans eden öğrenciler, çeşitli hediyeler verdi, pasta kesti.

Etkinlikte özel bireyler, üniversite öğrencileri ile doyasıya eğlendi.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İlknur Kılınç, yaptığı konuşmada, gönüllülük projelerinin önemini vurguladı.

Güzel bir etkinlik geçirdiklerini belirten Kılınç, "Sadece akademik anlamda değil öğrencilerin özellikle topluma karşı duyarlılık kazanmaları, sahada uygulama, deneyim kazanmaları anlamında çok büyük önem taşıyor. Teorik olarak aldıkları eğitim, uygulama yapma anlamında bizim için çok kıymetli. Burada özel bireylerle, toplumla işbirliği yapmak, bu projeleri daha anlamlı kılıyor. Burada da yine özel bireylerle yaptıkları çalışma ile büyük bir adım attılar, katkıda bulundular." dedi.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da farkındalık çalışmalarına üniversite öğrencilerinin katılmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Kastamonu Üniversitesine teşekkür eden Boyraz, "Hepinizin emeğine sağlık. Ben biliyorum ki Kastamonu Üniversitemizden mezun olacak gençler, birer özel birey gönüllüsü, birer yüreği güzel insan olarak hayata başlayacak. Farkındalıkla davranacağınızdan eminim." ifadelerini kullandı.

- "Özel bireyler, toplumun dışında değil tam merkezindedir"

Öğrencilerden Arzu Gökçe, çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Özel bireylerle dayanışma içinde olmayı önemsediklerini anlatan Gökçe, "Burada çok büyük emek var. Aramızda kanatları eksik olan melekler var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğümüz, sosyal sorumluluk projelerine çok dikkat ediyor. İlknur Hocamız da gönüllülük ve sosyal sorumluluk projelerinde çok destek oluyor. Öğrencilerini destekliyor. Bizim bu yola çıkmamızı sağladı. Bazen kadere gülümsemek gerekiyor. Gülümse kaderine." diye konuştu.

Öğrencilerden Sama Abidova da özel ve güzel bir amaç için bir araya geldiklerini dile getirerek, "Bizler, üniversite öğrencileri olarak öğrencilerimizin hayatına küçük de olsun bir dokunuş yapmak istedik. Amacımız sadece etkinlik değil bir farkındalık oluşturmak ve sevginin, anlayışın gücünü birlikte hissetmekti. Özel bireyler, toplumun dışında değil tam merkezindedir. Onların gülümsemesi, bizim için en büyük motivasyondur. Onların mutluluğu, bizim için başarıdır. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
