Kastamonu'da Öğretmenler Okul Sahibi ve Yakınları Tarafından Darbedildi - Son Dakika
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Kastamonu'da Öğretmenler Okul Sahibi ve Yakınları Tarafından Darbedildi

Kastamonu'da faaliyetlerine son veren özel bir okulun sahibi ve yakınları, öğretmenleriyle görüşmek üzere buluştukları yerde tartışma çıkması üzerine öğretmenleri darp etti. 4 öğretmen darp raporu alırken, öğretmenler şikayetçi oldu.

28.06.2024 20:11
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Kastamonu'da özel bir okulun sahibi ve yakınları tarafından darbedildiğini iddia eden öğretmenler, şikayetçi oldu.

Kastamonu'da bir süre önce faaliyetlerine son veren özel okulun sahibi ve yakınları, ödemeleri görüşmek üzere öğretmenleri, Doğa Kültür Köyü Öğretmenevi'ne çağırdı.

Burada yapılan görüşme sırasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 öğretmen ile bir öğretmenin nişanlısı, okul sahibi ile yakınları olan M.E, O.E, İ.E.E. ve Y.F.Ö. tarafından darbedildikleri iddiasıyla jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden 4 kişi darp raporu aldı.

Öğretmenlerden Ali Özçağlı, gazetecilere, gelecek yıl çalışmak için sözleşme yapmış olmalarına rağmen apar topar okulun kapatılma kararı alındığını söyledi.

Öğretmenleri tek tek görüşmek için çağırdıklarını belirten Özçağlı, "Bugün benim ve diğer öğretmenlerimizin görüşmeleri vardı. Ayrı ayrı görüşüldükten sonra görüşmesi biten öğretmenler gidiyordu. Ben görüşmek için gittiğimde okul sahibinin oğlu, 'Hocam sana bir sarılayım' dedi. Sonra anlamadan beni itip vurmaya başladı. Sonrasında beni yere düşürdüler. 3-4 kişi üzerime saldırdı, beni darbetmeye başladı." dedi.

Görüşme için bekleyen diğer öğretmenlerin kavgayı ayırmaya çalıştığını dile getiren Özçağlı, "Bizleri ayırmak için gelen öğretmenlerimizi de bu sırada saldırıp yere düşürdüler. Olayı kameraya çekmek isteyen öğretmenimizi iterek engellemeye çalıştılar. Ağza alınmayacak küfürler ettiler. Jandarmayı çağırdık." diye konuştu.

Öğretmenlerden Onur Yalçın da Özçağlı'ya okul sahibinin saldırdığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bizler farklı bir yerde oturuyorduk. Bir anda birkaç kişi Ali hocamızın yanına doğru geldi. Biz, 'Ne oluyor?' demeden arkamızı döndüğümüzde Ali hocam yerdeydi. Yani bu saldırı planlanmış, kasıtlı olarak yapılmış. Bizlerin de Ali hocamın yanına gitmemizi engellediler. Kavgayı ayırmak için Ali hocamızın yanına doğru gitmek isterken bizlerin üzerine geldiler. Ali hocamı da yerde tuttular, kalkmasını engellediler."

Ahmet Er ise okulda öğretmenlik yapan nişanlısının görüşmesi için olay yerinde olduklarını anlatarak "Nişanlım binaya çıktıktan sonra Ali Bey görüşmeye gidiyordu. Bir baktım ortalık karışmış, Ali hocamız yerde yatıyor, darbediliyor. Bizler de panikle kavgayı ayırmaya çalıştık. Onlar beni tanımıyor, ben onları tanımıyorum. Okul sahipleri anlamsız şekilde bana saldırdı. Okul müdürü beni yere yıktı. Kulağımın arkasına aldığım darbeden ötürü baş dönmem var." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerden Ece Bahar da görüşmeye nişanlısı Ahmet Er ile gittiğini belirterek "Görüşmeyi yaptıktan sonra üst kata çıktım, okulun arabulucusuyla görüşmek için. Ardından sesler duydum. Camdan baktığımda okul sahipleri öğretmenlerimize saldırdı. Yarın düğünümüz var ama biz şu anda hastanedeyiz, darp raporu alıyoruz. Gerçekten çok üzgünüz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kastamonu, Şiddet, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Öğretmenler Okul Sahibi ve Yakınları Tarafından Darbedildi - Son Dakika

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