Kastamonu'da Orman Yangını - Son Dakika
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Kastamonu'da Orman Yangını

Kastamonu'nun Merkez ilçesine bağlı Alpağun köyünde bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, arazözler ve helikopter sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

22.07.2024 23:04
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Kastamonu'da orman yangını

KASTAMONU -Kastamonu'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, arazözler ve helikopter sevk edildi.

Olay, Merkez ilçesi Alpağun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazözler sevk edildi. Bölgeye helikopter helikopter desteği de sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmek çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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