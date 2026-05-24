Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Kurban Bayramı tatili için Sinop'un Durağan ilçesine giden Arif T. idaresindeki 34 KT 4723 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük kara yolunun Kırışoğlu köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Arif T, eşi Sevil T. ile çocukları Osman T. (10) ve Hamza T. (12) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?