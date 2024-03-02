Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde dün akşam saatlerinde torunu A.Ç.G. ile yolun karşısına geçmek isterken Y.D'nin kullandığı 37 AAL 201 plakalı otomobilin çarptığı Hatice G, tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Torun A.Ç.G'nin aynı hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.
Sürücü Y.D. ekiplerce gözaltına alınmış, olay anı da caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Emekli bayram ikramiyelerini de içeren 42 maddelik Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, milyonlarca emekli, gelecek Ramazan Bayramı'ndan önce belirlenen takvim çerçevesinde 3 bin lira bayram ikramiyesi alacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, vefa göstermenin partiyi iktidar yaparak gerçekleştirilebileceğini belirtti. Özel, vefa ve onur ödüllerinin seçim kuruluna teşekkür niteliği taşıdığını ifade etti. Programda Türkiye Vefa Ödülü eski İmar ve İskan Bakanı Erol Tuncer'e, Hayat Boyu Mükemmeliyet Ödülü de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Mersin İl Emniyet Müdürü görevden alındı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Mersin İl Milli Eğitim Müdürü de görevden alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda da görev değişiklikleri yaşandı. Birçok ilde müdürler atanırken, bazı illerde görevden alınan müdürlerin yerine yeni isimler görevlendirildi.
Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 14'ü çocuk toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın, önümüzdeki günlerde İsrail işgali altında bulunan Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını açıkladığı esnada, sehven Gazze yerine iki kez ''Ukrayna'' demesi dikkat çekti.
İzmir'in Çeşme, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen can salları içerisindeki toplam 145 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı. Göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Mersin, Kayseri, Van ve Batman İl Emniyet Müdürleri değişti. Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alınırken, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk getirildi. Ayrıca, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba atandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 yeni Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü de atanmıştır.
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. İ.D. (60) idaresindeki otomobil, Milas-Söke kara yolunda bariyerlere çarptı. Olayın ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, kazada araçtaki Güllü D'nin (53) hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan sürücü ve araçtaki T.D. (30) ise Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Müfit Güner idaresindeki 01 AE 942 plakalı otomobil, Gülek Mahallesi'nde şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, otomobil sürücüsü Müfit Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?