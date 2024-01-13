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Kastamonu'da özel bireylerin hayatına dokunacak iki projenin açılışı yapıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da özel bireylerin hayatına dokunacak iki projenin açılışı yapıldı

Kastamonu'da özel bireylerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey" ile "Ahşaba Özel Dokunuş" projelerinin açılışı gerçekleştirildi.

Kastamonu\'da özel bireylerin hayatına dokunacak iki projenin açılışı yapıldı
13.01.2024 - 18:06,
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Kastamonu'da özel bireylerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey" ile "Ahşaba Özel Dokunuş" projelerinin açılışı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen, Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince hazırlanan "Ahşaba Özel Dokunuş" ile Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğinin hazırladığı "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey" projelerinin açılışı, Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda yapıldı.

"Ahşaba Özel Dokunuş Projesi" kapsamında kentteki 15 ile 50 yaş arası 30 özel birey, kurulacak "ahşap oymacılığı eğitim atölyesi" aracılığıyla mesleki yeterliliklerini geliştirecek. "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi" ile de özel bireylerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla çeşitli eğitimler verilecek.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü ve projelerin koordinatörü Ahmet Şirin, açılış konuşmasında projelerin detaylarıyla ilgili sunum yaptı.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da projenin özel bireyler ve aileleri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, bu çerçevede 30'a yakın etkinlik yapacaklarını kaydetti.

Projelerin kabul edilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Boyraz, "Şu anda telefonlarınız çalsa, 'Evladınız hasta' denilse hemen burayı terk edersiniz ama bizler, her dakika bunu yaşıyoruz. Onun için ben bu yola baş koydum. Bizleri yüreğiyle destekleyen, yüzümüzü güldüren herkesten Allah razı olsun. İki projede de inşallah mahcup olmayız. Gecemizi gündüzümüze katarak inşallah projelerimizi hayata geçireceğiz." dedi.

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım da çocuklar ve aileler için güzel çalışmalar yürütecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bugün ilk adımın atıldığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Orman varlığı açısından zengin bir iliz. İstedik ki özel çocuklarımızla ahşaba dokunalım. Onlarla atölye kuralım, bu sayede özel çocuklarımızın burada yaptıkları ürünlerle topluma faydalı ve ön planda olmalarını istedik. Sosyal hayatlarına destek olmak istedik ve böylece mutluluklarını da birlikte paylaşalım. İnşallah projede görev alacak hocalarımızın ve sizlerin de destekleriyle başarılı olacağımıza inancım tamdır."

Kaynak: AA
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