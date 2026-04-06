Kastamonu'da Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
Kastamonu'da Satranç Turnuvası Düzenlendi

06.04.2026 17:52
Kastamonu'da 7 ilden 244 öğrencinin katılımıyla Şehit Ahmet Şahan ve Polis Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi.

Kastamonu'da 7 ilden 244 öğrencinin katılımıyla Şehit Ahmet Şahan ve Polis Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanan ve özel bir firma tarafından desteklenen "Hayata Renk Verelim" yerel sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Kastamonu ile Ankara, Antalya, Siirt, Çankırı, Trabzon ve Karabük'ten sporcular katıldı.

Kastamonu Satranç İl Temsilcisi Hilmi Böcek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya 244 öğrenci ile velilerinin katıldığını söyledi.

Turnuvanın güzel geçtiğini anlatan Böcek, turnuvaya katılan öğrenciler ile İl Emniyet Müdürü Tamer Taş'a teşekkür etti.

Programa, Taş ile Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ve projeye destek sağlayan firmanın yönetim kurulu üyesi Umut Yılmaz katıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Gençlerimizin gelişimine katkı sunan bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eder, turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz." denildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kastamonu'da Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
