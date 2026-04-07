Kastamonu'da Silah Operasyonu: 7 Gözaltı

Kastamonu'da çeşitli türlerde silahla yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı
Bu kapsamda N.K, M.Y, H.G, M.S, H.K, E.O. ve B.G'nin ev ve üstlerinde arama yapıldı.
Aramada 12 tabanca, 13 tabanca şarjörü, 6 av tüfeği, 2 kasatura, 2 hançer, 4 kama ve bıçak ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
