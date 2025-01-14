Kastamonu'da Silahlı Şüpheli Yakalandı

Güncel

Kastamonu'da bir evden dışarıya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Saraçlar Mahallesi'nde bir apartman dairesinden silah sesleri duyulması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kapısı kilitli olduğu için daireye giremedi.

İtfaiye aracının merdiveni ile dairenin bulunduğu kata çıkan polis ekipleri, camı kırarak içeri girdi. Evde boş kovanlar bulan ekipler, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda S.K, olayda kullandığı düşünülen tabanca ile gözaltına alındı.