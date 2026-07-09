Kastamonu'da Silahlı Yaralama Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da Silahlı Yaralama Davası

09.07.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da iş yerinde mesai arkadaşlarını yaralayan sanığın davasında duruşma devam etti.

Kastamonu'da iş yerinde mesai arkadaşlarını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.???????

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten yaralama" iddiasıyla tutuklu yargılanan A.Y. ile müştekiler A.E, S.D. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık A.Y, duruşmadaki savunmasında, olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

Tekerlekli sandalyeyle duruşmaya katılan A.E. ise Ankara'da tekrar ameliyat edildiğini dile getirerek, "Ameliyatımda bacağımın kötüye gittiğini, operasyonun devam edeceğini söylediler. Sağlık durumum gittikçe kötüye gidiyor. Bunları yaşamayı hak etmediğimi düşünüyorum. Sanık küfrederek beni bu hale getirmiştir ancak kendisine küfrettiğimi söylemektedir. Hayatımın en verimli yıllarında başıma bu geldi. Beni yaralayıp bırakmak isteseydi, 1 ya da 2 mermi sıkar giderdi. 'Yapma hepimizin çoluğu çocuğu var, bu işi uzatma, tabancanı beline sok' dediğim halde küfrederek arkamdan sıkmaya devam etti. 'Ambulansı ara' dememe rağmen, 'Geberin' diyerek bizi ölüme terk etti. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

S.D. de sanığın ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, A.E'nin ameliyatına ilişkin tetkik ve tedavi evraklarının istenmesini talep ederek, duruşmayı erteledi.

???????Kastamonu-Sinop kara yolu Bük köyü mevkisinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikası'nda 7 Temmuz 2025'te özel güvenlik görevlileri A.E, S.D. ve A.Y. arasında tartışma çıkmış, A.Y. yanında bulunan silahla A.E. ve S.D'yi yaralamıştı. Gözaltına alınan A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Silahlı Yaralama Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin basın toplantısına yoğun ilgi Gazeteciler tıka basa doldurdu NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1’i hafif 2 yaralı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı
NATO Zirvesi’nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
13:00
Dünya liderleri Ankara’ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
12:04
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 13:20:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Silahlı Yaralama Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.