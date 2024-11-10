Kastamonu'da Sonbahar Renkleri

Kastamonu'da sonbaharın renkleri mest ediyor
KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar ve yaylalar havadan görüntülendi.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sonbahar güzellikleri mest ediyor. Sarı ve turuncu renklere bürünen Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki ormanlarda ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yayla ve ormanlarda oluşan sonbahar manzaraları dron ile havadan görüntülendi.
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