Kastamonu'da başsız ceset bulunan olayda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da başsız ceset bulunan olayda 3 şüpheli tutuklandı

Kastamonu\'da başsız ceset bulunan olayda 3 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'nun Merkez Dere köyünde bulunan sulama kanalında başsız bir ceset bulunmuş, olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu alanda arama çalışmalarına devam ediyor.

07.05.2024 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da sulama kanalında bulunan başsız cesetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Merkez Dere köyü kırsal alanında, dün A.Y'ye ait olduğu düşünülen başsız cesedin bulunması üzerine jandarma çalışma başlattı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri, sabah erken saatlerden itibaren bölgeye gelerek cesedin bulunduğu alanın çevresindeki tarlalarda, kayıp başı arama çalışmalarına başladı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K, N.K. ve E.Ö. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma, dün ihbar üzerine gittikleri bir aracın yakınındaki sulama kanalının beton köprüsünün altında başsız bir ceset bulmuştu. Cesedin, Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür haber alınamayan A.Y'ye ait olduğu değerlendirilirken, soruşturma kapsamında Ş.K, N.K. ve E.Ö. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da başsız ceset bulunan olayda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:34 Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı
22:16 İmamoğlu’ndan, yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e tepki İmamoğlu'ndan, yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e tepki
22:01 Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu
19:43 Hamas Kahire’ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans
18:02 Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti
23:36 Annesine küfür edilen Emre Belözoğlu çılgına döndü: Canları sağ olsun demeyeceğim Annesine küfür edilen Emre Belözoğlu çılgına döndü: Canları sağ olsun demeyeceğim
23:31 Kahtalı Mıçe: Kansere yakalandığım idddiaları asılsız Kahtalı Mıçe: Kansere yakalandığım idddiaları asılsız
22:32 Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan’ı canlı yayında böyle savundu Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan'ı canlı yayında böyle savundu
22:24 Beşiktaş, Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Beşiktaş, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
22:15 Kastamonu’da Başı Kesilmiş Ceset Bulundu, 3 Kişi Tutuklandı Kastamonu'da Başı Kesilmiş Ceset Bulundu, 3 Kişi Tutuklandı
21:09 Sadettin Saran’dan şartlı adaylık açıklaması Ali Koç’a süre verdi Sadettin Saran'dan şartlı adaylık açıklaması! Ali Koç'a süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 23:43:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da başsız ceset bulunan olayda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement