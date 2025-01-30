Kastamonu'da Tanımlanamayan Gökyüzü Cismi - Son Dakika
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Kastamonu'da Tanımlanamayan Gökyüzü Cismi

Kastamonu İnebolu'da görülen parlak cisim, vatandaşlarda heyecan yarattı. Görüntüler kaydedildi.

30.01.2025 20:43
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Gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı: O anlar kamerada

1 hafta önce de hava radarlarına girmişti: Gökyüzündeki parlak cisim vatandaşları heyecanlandırdı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, gökyüzündeki tanımlanamayan yuvarlak ve parlak cisim, vatandaşlarda merak uyandırdı. Cismi telefonla görüntüleyen vatandaşlar ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyledi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan Orman ailesi, gece saatlerinde evlerinin balkonuna çıktıklarında, gökyüzündeki parlak ve yuvarlak şekildeki tanımlanamayan bir cisim olduğunu gördü. İlk kez gördükleri cisim karşısında hayrete düşen aile o anları cep telefonu ile görüntüledi. Ailenin cep telefonu ile kaydettiği görüntü ve fotoğraflarda tanımlanamayan cisimin sürekli renk değiştirdiği ve gökyüzünde sabit durduğu görülüyor.

1 hafta önce de radarlara hava aracı takılmıştı

Öte yandan, Kastamonu'da 1 hafta önce il merkezi üzerinde uçan bir cisim hava radarlarına takılmıştı. Bir süre sonra kaybolan cisim için ekipler ormanlık alanda arama çalışması başlatmış, herhangi bir sonuca ulaşamamıştı.

"Paniğe kapıldık, ne yapacağımızı bilemedik"

Gökyüzündeki cismi anne ve babası ile görüntüleyen Yusuf Yiğit Orman, çok heyecanlandığını belirterek, "Babam ve annemle evdeydik. Balkona çıktık, dışarıda uçağa benzemeyen, farklı bir cisim gördük. Daha sonra görüntü çekmeye başladık. Ondan sonra cismin içinde iki halka döndüğünü gördük. Daha sonra paniğe kapıldık, ne yapacağımızı bilemedik" dedi.

"İlk defa böyle bir şey gördük"

Baba Tevfik Orman ise, "Saat 01.00'de balkona çıktım. Çevreyi izlerken karşımda parlak, sürekli renk ve yer değiştiren bir şey gördüm. Farklı bir şey olduğunu anladım. Yıldıza benzemiyordu, uçak da değildi. Hemen görüntü alayım dedim, kameradan da farklı bir şey olduğu görülüyordu. Heyecanlandık, ne olduğunu merak ettim. Yiğit de çok heyecanlandı. İlk defa böyle bir şey gördük" diye konuştu.

"Şaşırdım, böyle bir gök cismi görmemiştim"

Anne Habibe Orman ise daha önce gökyüzünde böyle bir cisim görmediğini belirterek, "İşten gelmiştim. Eşimin anlattığı şekilde ben de gördüm. Şaşırdım, böyle bir gök cismi görmemiştim. Tesadüf oldu. Eşim de telefonun kamerası ile çekti. Yaklaştırdığımız zaman bir halka gibi gözüküyordu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Tanımlanamayan Gökyüzü Cismi - Son Dakika

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