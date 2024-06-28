Kastamonu'da Tarımsal Kalkınma ve Sulama Kooperatiflerinin Genel Kurulları Yapıldı

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren tarımsal kalkınma ve sulama kooperatiflerinin genel kurulları yapıldı.

İlçede faaliyet gösteren 16 kooperatifin her yıl gerçekleştirilen genel kurulları, Şeyh Şaban-ı Veli köyünde gerçekleşen S.S. Yukarıçakırçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin genel kurulunun yapılmasıyla sona erdi.

Genel kurula Kastamonu Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliği Mali Müşaviri Ömer Bayrak ve Köy Koop Hanönü Temsilcisi Merve Özcan katıldı.

Ömer Bayrak, birliklerine bağlı kooperatiflerin her yıl şubat ayından başlayarak haziran ayının sonuna kadar olağan genel kurullarını yapmaları gerektiğini belirterek, "Genel kurullar bakanlık temsilcileri gözetiminde yapılmaktadır. Yönetim kurulu, kooperatifin geçmiş bir yıla ait hesaplarını görüşerek yapılan işler hakkında ortaklarını bilgilendirir. Gelecek dönemde de yapılacak olan işler için ortaklarla fikir alış verişinde bulunuluyor." dedi.