Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefeciliğin önlenmesi için çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 5 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Tefecilik Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?