Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Yaklaşık 6 ay süren teknik takibin ardından, tefecilik yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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