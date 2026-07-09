Kastamonu'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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Kastamonu'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı

09.07.2026 14:19
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Kastamonu'da tefecilik yapan 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Yaklaşık 6 ay süren teknik takibin ardından, tefecilik yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kastamonu, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika

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