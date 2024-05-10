Kastamonu\'da tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne ceza

Kastamonu'da motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye para cezası kesildi.
Motosikletiyle 57. Alay Bulvarı'nda tehlikeli hareketler yapan sürücünün bu anları sosyal medya hesabından paylaşması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, söz konusu kişinin A.E. olduğunu tespit etti.
Trafik ekiplerince motosiklet sürücüsü hakkında idari para cezası uygulandı.
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