Kastamonu'nun Araç ilçesinde elinden düşürdüğü tüfeğin ateş elması sonucu yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğur köyünde yaşayan Erol Durna'nın (40) elinde bulunan tüfek kayarak yere düştü.
Ateş alan tüfeğin saçmaları Durna'ya isabet etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine köye sevk edilen sağlık ekipleri Durna'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Durna'nın cenazesi Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da tüfek kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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