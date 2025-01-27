Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Bu kapsamda durumundan şüphelenilen 3 kişinin üst ve eşya aramasında 195 uyuşturucu hap ile 2 bin 772 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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