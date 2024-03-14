Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada radyo/teyp haznesinde gizlenmiş 25 gram sentetik ecza hapı ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni başantrenörü Daniel Gordo, genç oyuncuların enerjisi ile tecrübeyi harmanlayarak güçlü ve dengeli bir takım oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Gordo, takımın ilerleyişi açısından olumlu adımlar attıklarını ve oyuncularla daha iyi iletişim kurduklarını belirtti. Ayrıca, milli takımın hedeflerinin yeni fikirler benimsetmek, yeni organizasyonlara katılmak ve bu hedefler doğrultusunda çalışmak olduğunu ifade etti. Gordo, ayrıca Türkiye Hentbol Federasyonu'nun altyapıdan A takıma kadar bir sistem oluşturma çalışmalarının önemine değindi ve yurt dışında oynayan oyuncu sayısının artmasının milli takımın gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.
Ankara Üniversitesi bilim insanları, yaptıkları araştırmada dopamin ve stres faktörlerinin beynin zaman algılama süreçlerinde değişikliklere neden olduğunu ortaya koydu. Stres, zaman algısını bozarken, dopamin düzeyi yüksek bireyler zamanı daha doğru algılıyor. Bu bulgular, depresyon, şizofreni ve parkinson gibi hastalıkların tanı ve tedavilerinde yeni ufuklar açabilir.
Adana'da Yüreğir hattında çalışan özel halk otobüsünde, arkalara doğru ilerlenmesini isteyen şoför, tepki gösteren yolcuya sopayla saldırdı. Olay, araç içi kamerasına yansıdı.
Kütahya Ticaret Borsası tarafından nohut üretimini geliştirmek ve kayıt altına almak amacıyla Nohut Üretim Sözleşmesi imzalandı. İki pilot köyde uygulanacak sözleşme kapsamında çiftçilere tohum, ekipman ve ilaç desteği sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli üretim sistemini yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu adım ile Kütahya'da nohut üretimi artırılarak çiftçilerin gelirleri yükseltilecek.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 31.272'ye ulaştığını açıkladı.
Adana'da bahis kuponu üzerinden yüksek kazanç vaadiyle sosyal medyada tanıştıkları bir kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 3 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis ve 9 bin 540'ar lira adli para cezası verildi. Sanıkların, sahte sosyal medya hesabı üzerinden müştekiye yüksek kazanç elde etme vaadinde bulundukları belirtildi. Mahkeme heyeti, sanıkları suçlu buldu ve cezalandırdı.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte katıldığı iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, yerel seçim anketlerinde önde olduklarını yineleyerek, 'Seçimleri kazanıyoruz' dedi.
Kars'ta büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli, kuyumcudan altın alırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen para ve dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Doğuştan işitme azlığı yaşayan 10 yaşındaki tek yumurta ikizleri, İzmir Şehir Hastanesinde yapılan biyonik kulak ameliyatı sonrası çevreleriyle iletişim kurmaya başladı. İkizlerin duymalarının sağırlık eşiğine gelmesi üzerine ameliyat kararı verildi ve annelerinin sesine tepki veren ikizler, duygusal anlar yaşattı. Aile, çocuklarının artık daha rahat duyacak olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, geleneksel olarak düzenlenen mahalle iftar programları kapsamında Fatih ve Eşrefpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Zeybek, Fatih Pazarında kurulan iftar sofrasında hemşehrileriyle birlikte orucunu açtı.
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