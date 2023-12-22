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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sentetik ecza hapı, sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Kastamonu\'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
22.12.2023 - 10:47,
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Seydiler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, sentetik ecza hapı ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan M.T, T.K. ve V.C. gözaltına alındı.

Kastamonu merkezde ise İ.C.Ç'nin üstünde ve aracında yapılan aramada sentetik ecza hapı, sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile tabanca fişekleri ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Uyuşturucu Ticareti, Kastamonu, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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