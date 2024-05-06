Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Tespit edilen 5 şüphelinin ikametinde yapılan aramada, sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

06.05.2024 20:11
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda tespit edilen 5 şüphelinin ikametinde yapılan aramada, sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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