Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda tutuklanan bir zanlının ifadesi doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler, olayla bağlantılı 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.