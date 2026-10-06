Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı; 4 gram sentetik uyuşturucu, 39 cep telefonu ve SIM kartı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 4 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 5 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 9 pürmüz tipi çakmak, 39 cep telefonu ve SIM kartı ele geçirildi.
Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?