Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda tabanca bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda tabanca bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresindeki aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Şüpheli emniyete götürüldü.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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