Kastamonu\'da uyuşturucu suçlarından aranan 2 hükümlü yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, uyuşturucu suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. ile 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. gözaltına alındı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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