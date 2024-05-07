Kastamonu'da uyuşturucu suçlarından aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu suçlarından aranan 2 hükümlü yakalandı

Kastamonu\'da uyuşturucu suçlarından aranan 2 hükümlü yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarından aranan ve hapis cezası bulunan T.T. ve K.Y.'yi yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

07.05.2024 00:57
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Kastamonu'da uyuşturucu suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, uyuşturucu suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. ile 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. gözaltına alındı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu suçlarından aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu suçlarından aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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