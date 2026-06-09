Kastamonu'da Yangın: Ahşap Ev Küller İçinde

Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Akmescit Mahallesi Kırkodalı Sokak'ta Tayfun ve Hülya Haliloğlu'na ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.