Kastamonu'da yapılan denetimlerde 4 bin 187 araç kontrol edildi, 51 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Kastamonu'da yapılan denetimlerde 4 bin 187 araç kontrol edildi, 51 araç trafikten men edildi

Kastamonu\'da yapılan denetimlerde 4 bin 187 araç kontrol edildi, 51 araç trafikten men edildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 4 bin 187 araç kontrol edildi ve 51 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 2 bin 350 kişi kontrol edildi ve yapılan aramalarda 4 tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu silah ele geçirildi. Denetimlerde aranan 3 şüpheli de yakalandı.

12.02.2024 17:13
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Kastamonu'da yapılan denetimlerde 4 bin 187 araç kontrol edildi, 51 araç trafikten men edildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9-11 Şubat tarihlerinde kent genelinde denetim yapıldı.

Denetimlerde 4 bin 187 araç kontrol edildi, 51 araç trafikten men edildi. 2 bin 350 şahsın kontrol edildiği denetimlerde yapılan aramada 4 tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu silah ele geçirildi, aranan 3 şüpheli de yakalandı.

Kaynak: AA

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